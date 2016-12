Champions, Guardiola: "Una gioia veder giocare la Roma"

18:57 - In vista del big match all'Olimpico, Pep Guardiola sceglie il profilo basso ed esalta l'avversario: "E' una gioia veder giocare la Roma da spettatore, non lo abbiamo visto solo in Champions, ma anche contro il Chievo sabato. Spero di non soffrirla troppo domani". Gli fa eco Robben, cha lancia una frecciata al nostro calcio: "La Roma gioca bene per essere italiana". Muller invece tesse le lodi di Totti: "Una leggenda".

"La Roma è una sfida difficile da affrontare per noi - ha spiegato il tecnico del Bayern -. Chi vince non si qualifica, ci sono ancora 12 punti in palio. Ho sempre detto che questo girone si deciderà all'ultimo minuto, sarà una grandissima occasione per testare la nostra forma". Poi una battuta sul lavoro del collega Garcia: "Non è facile per uno straniero andare in un paese e impostare la sua idea, lui ci è riuscito. Credo che negli ultimi anni Conte abbia fatto incredibilmente bene con l'idea di impostare il calcio dalla difesa. Anche la Roma lo fa, per questo queste due squadre sono al vertice".



Della stessa idea anche Robben: "Il loro calcio è molto bello, faccio i complimenti alla Roma. Il fatto che si pensava che noi e il City fossimo i favoriti è perché loro sono stati assenti dalla competizione. Ma bisogna stare attenti, le insidie sono dietro l'angolo". "Non sappiamo come si comporterà la Roma, se si adattareanno a noi o continueranno con la loro filosofia di gioco; sicuramente dovremo stare molto attenti e adattarci anche noi: perché hanno qualità sia davanti che dietro", ha proseguito l'olandese, che poi ha parlato anche delle sue dichiarazioni in estate su Benatia: "Non è sempre facile avere un'idea sui calciatori da molto distante. Sono sicuro che ci aiuterà, avevamo bisogno di un difensore così, molto forte, veloce".



Dell'ex difensore giallorosso sbarcato in Germania ha parlato anche Muller: "Se Benatia ci ha aiutato a svelare segreti della Roma? Oggi con tutti i materiali video sarebbe difficile nascondere dei segreti. Se ci fossero, Mehdi aiuterebbe a fornire indicazioni importanti". Poi il tedesco elogia la Roma e il capitano giallorosso: "Siamo contenti di affrontare una squadra che non si difende, ma che gioca a viso aperto. Questo è calcio. Totti non è una leggenda solo nella Roma ma a livello mondiale. Lo conoscono ovunque, ma nonostante la sua fame vogliamo vincere contro di lui".