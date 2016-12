Champions: Glik salva il Monaco, il Tottenham passa a Mosca

Con un gol di Kamil Glik in pieno recupero il Monaco si salva pareggiando 1-1 in casa contro il Bayer Leverkusen , in vantaggio grazie ad una rete del Chicharito Hernandez. Nell'altro incontro della seconda giornata del Girone E di Champions League il Tottenham vince 1-0 sul campo del Cska Mosca: decide Sun Heung-Min . La squadra del principato guida la classifica con 4 punti davanti agli Spurs (3), al Leverkusen (2) e ai russi, fermi a 1.

Cska Mosca-Tottenham

All'Arena Chimki succede ben poco fino al 35' quando Alli colpisce in pieno la traversa con un tiro potentissimo approfittando di una respinta non pulita della difesa del Cska. A inizio ripresa i padroni di casa vanno a un passo dal gol con una zampata di Tosic deviata all'ultimo in angolo. Gli Spurs passano al minuto 71' con Son Heung-Min che, liberato da Lamela, infila Akifeev con un piattone sul primo palo. Il coreano va vicinissimo al raddoppio subito dopo ma Ignashevich si immola con il corpo. I russi provano ad imbastire azioni offensive senza successo e così gli Spurs centrano i primi tre punti in questa edizione di Champions League.



Monaco-Leverkusen

La gara del Louis II si accende sul finale del primo tempo quando il Monaco va vicino al vantaggio con Lemar che, servito con la suola da Sidibe, sfiora il palo. Nel secondo minuto di recupero il Leverkusen risponde con il Chicharito Hernandez ma il suo sinistro viene deviato in angolo da Subasic. Il messicano si riscatta al 74' quando infila di testa il traversone di Mehmedi siglando così l'1-0 per gli ospiti. L'arbitro spagnolo Borbalan concede 5 minuti di recupero e all'ultimo respiro il Monaco pareggia con uno splendido destro da fuori area di Glik che si infila all'incrocio. Il gol dell'ex capitano del Torino permette alla squadra di Jardim di mantenere la vetta della classifica con 4 punti mentre i tedeschi salgono a 2.