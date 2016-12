Champions, Girone H: Siviglia a gonfie vele, poker e primo posto

Non si ferma più la squadra di Sampaoli: terza vittoria di fila in Champions, la sesta nelle ultime sette giocate tra campionato e coppe. Al 31' Dinamo Zagabria costretta a capitolare: guizzo di Vietto che controlla in area e sul primo palo fulmina Livakovic. Sul gol dell'argentino c'è lo zampino del Mudo Vazquez, richiamato in panchina dal Sampaoli al 61'. Non c'è problema però perchè cinque minuti dopo Escudero scambia con Vitolo e calcia sul secondo palo per il primo gol della carriera in Champions. Splendida la rete del 3-0 con N'Zonzi che prende l'ascensore e incorna alla perfezione il calcio d'angolo di Sarabia. Il poker lo serve l'ex Tolosa Ben Yedder al minuto 87 dopo una gran progressione di Mariano. Il pari di Tolisso allo Stadium rovina in parte la festa, ma intanto gli andalusi si godono un primo posto strameritato con 10 punti, a +2 sulla Juventus. Croati mestamente ancora a zero punti con zero reti all'attivo.