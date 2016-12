Champions, Girone G: Leicester, qualificazione in tasca

Prosegue la stagione da Dottor Jekyll e Mister Hyde di Claudio Ranieri: in Premier va malissimo, in Champions viaggia a vele spiegate. Al King Power arriva la terza vittoria in altrettante gare, e ancora una volta a togliere le castagne dal fuoco ci pensa Mahrez: l'algerino, lasciato inspiegabilmente in panchina contro il Chelsea, sbroglia la matassa al 40' con un esterno volante su sponda del connazionale Slimani. Terzo gol in tre gare europee per Mahrez, il Leicester sale a 9 punti e ha già un piede agli ottavi.



Nell'altra gara del Girone G, il Porto vince all'ultimo respiro in casa del Bruges. Allo Jan Breydel Stadion i belgi ci mettono coraggio e grinta, passando in vantaggio già al 12' con Vossen. Alla lunga però il maggior talento dei portoghesi, giustizieri della Roma nei playoff, viene fuori: al 68' Layun pareggia i conti, al 93' André Silva trasforma il rigore che stappa la classifica dei Dragoes. Leicester primo con 9 punti, Copenaghen e Porto secondi a 4 e Bruges desolatamente ultimo con tre sconfitte in altrettante partite.