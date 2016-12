Champions: girone di ferro per la Juve, la Roma pesca il Barça

Non sorride la Juventus , lo fa invece la Roma dopo i sorteggi dei gironi di Champions League . I bianconeri, inseriti nel Gruppo D, hanno pescato il Manchester City , il Siviglia dell'ex Llorente e di Immobile e il Borussia Moenchengladbach. Un raggruppamento veramente di ferro. I giallorossi, invece, avranno le sfide clou con il Barcellona , per poi affrontare Bayer Leverkusen e Bate Borisov nel Gruppo E. Grandi sfide Psg-Real e Bayern-Arsenal.

Girone sicuramente di ferro per la Juventus nonostante la prima fascia. Per i bianconeri la supersfida con il Manchester City, affrontanto in Europa League nel 2010 (due pareggi). Preoccupa anche il Siviglia, detentore delle ultime due Europa League, che ha appena ingaggiato l'ex Llorente e a inizio mercato anche Immobile. Formazione molto temibile quella di Emery. Per finire il Borussia Moenchengladbach che non può essere considerata la squadra cuscinetto nonostante la falsa partenza in Bundesliga.

Meglio è andata alla Roma che partiva dalla terza fascia. Sfide affascinanti con il Barcellona: Messi contro Totti da non perdere, naturalmente su Mediaset Premium. Dalla seconda fascia è arrivato il Bayer Leverkusen e i giallorossi hanno l'opportunità di vendicare la Lazio. Un avversario sicuramente alla portata della banda di Rudi Garcia. Poi il Bate Borisov, che a parte la lunga trasferta, non può preoccupare più di tanto.

Zlatan Ibrahimovic è stato accontentato e, con il suo Psg, tornerà a casa per la sfida contro il Malmoe. Bel girone quello dei francesi con la sfida con il Real Madrid. Nel Gruppo F spettaccolo con Bayern Monaco-Arsenal. E' andata benissimo a Josè Mourinho che con il suo Chelsea sfiderà il Porto (sfida dal sapore nostalgico), Dinamo Kiev e Maccabi.