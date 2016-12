Champions, Girone D: Bayern e Atletico, vittoria e ottavi

ATLETICO-ROSTOV 2-1L'Atletico Madrid batte 2-1 il Rostov al Calderon, resta a punteggio pieno con 12 punti e stacca il pass per gli ottavi di finale. Gara non facile per la squadra di Simeone che al 28' riesce però a sbloccare il risultato con un numero di Griezmann che di destro, in acrobazia, devia l'assist di Ferreira Carrasco. Il Rostov non resta a guardare e al 30' pareggia con Azmoun che sorprende la difesa di casa e non sbaglia a tu per tu con Oblak. La ripresa è un monologo dell'Atletico ma bisogna attendere il 94' per la rete del definitivo 2-1: lancio lungo, un difensore russo spizza, Griezmann è alle spalle e col sinistro mette la sfera sotto la traversa.