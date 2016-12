Champions, Girone B: Salvio gol, il Benfica aggancia il Napoli

Ci sarà da soffrire fino all'ultimo per il Napoli di Sarri perchè il Benfica non molla e dopo aver battuto 1-0 la Dinamo Kiev nel quarto turno di Champions raggiunge i partenopei in vetta al Girone B con 7 punti. Al Da Luz è un rigore a fine primo tempo di Salvio a regalare tre punti pesantissimi alla formazione allenata da Rui Vitoria. Ucraini che rimangono comunque in corsa per un posto agli ottavi a -5 dal Besiktas