Champions: flop Real, due schiaffi dal Wolfsburg

Fatta eccezione per Danilo sull'out di destra (in sostituzione di Carvajal, lasciato in panchina) Zidane presenta gli stessi undici eroi del Clasico vinto tre giorni fa. Dopo due minuti Ronaldo si vede annullare un gol dalla bandierina alzata di Cariolato, ma nonostante il buon avvio il Real va sotto dopo soli 18'. Contatto in area di rigore tra Casemiro e Schurrle, con Ricardo Rodriguez che dal dischetto prende la rincorsa e spiazza Keylor Navas. Il primo gol in Champions dello svizzero coincide anche con il primo gol subito nella competizione dalle merengues (in precedenza 738 minuti senza subire gol per Keylor Navas), che dopo 7' sono costretti a capitolare nuovamente. Draxler dà respiro alla manovra allargando per Henrique, che dalla destra mette in mezzo un rasoterra che Arnold deve solo spingere in rete. Le cattive notizie per il Real non sono finite perchè al 41' Benzema deve lasciare il terreno di gioco per un fastidio al ginocchio sinistro (al suo posto dentro Jesé).



Nella ripresa la squadra di Hecking rimane compatta a difesa della porta di Benaglio (il centrale Naldo alla fine sarà tra i migliori in campo), senza mai concedere ai blancos la possibilità di colpire. Anzi, sono i lupi che sfiorano in due riprese il gol che chiuderebbe quasi certamente il discorso qualificazione (al 68' con Schurrle e al minuto 84 con il neo entrato Kruse, fermato solo dalla mano aperta di Keylor Navas). Zidane si gioca tardi la carta James Rodriguez e il colombiano non riesce ad evitare il primo ko in questa Champions delle merengues. Real Madrid che ora dovrà sfoderare la stessa grinta vista al Camp Nou per raddrizzare un quarto di finale che sembrava decisamente alla portata dei dieci volte campioni d'Europa.