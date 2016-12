Champions, en-plein della Germania: 4 su 4 agli ottavi 

10:31 - Germania uber alles. La Champions parla, al momento almeno, tedesco. Quattro su quattro, unico caso di en-plein nell'Europa che conta: agli ottavi Bayern, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen e Schalke, qualificatosi in extremis. Impresa non riuscita - l'all in si intende - a Inghilterra e Spagna: fuori il disastroso Liverpool nel primo caso, l'Athletic Bilbao nel secondo. Tre squadre a testa, con gli iberici che con Real, Barcellona e Atletico Madrid puntano ancora dritti al bersaglio grosso e gli inglesi a sperare - più che in Arsenal e City - in Mourinho e nel suo Chelsea. Alle spalle delle grandi d'Europa ecco la Francia che ai gironi aveva mandato solo Monaco e Psg ed se le ritrova entrambe nell'urna degli ottavi. Chiudono il quadro Porto, Basilea e Shakhtar a tenere alti i colori di Portogallo, Svizzera e Ucraina. Per l'Italia, si sa, resta solo la Juve...