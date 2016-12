Champions, Elkann al veleno: "Juve grandissima nonostante l'arbitro"

"Se uno guarda quello che è accaduto a Torino e poi a Monaco, l'elemento arbitrale è stato un fattore sfavorevole - ha proseguito Elkann -. Nonostante questo, stavamo vincendo: la Juve ha dimostrato che poteva farcela a prescindere dall'arbitraggio".



"Sembrava una semifinale o una finale, come livello sportivo", ha aggiunto appena rientrato nella notte a Torino dopo aver assistito alla partita all'Allianz Arena. Poi qualche battuta sui singoli: "Ci sono giocatori che hanno fatto una partita straordinaria come Cuadrado. Bello anche il duello con Coman: ha dimostrato di essere un grande giocatore".



Infine il bilancio dolce-amaro, con lo sguardo rivolto alle prossime sfide: "Mi dispiace moltissimo per il risultato: la partita ce l'avevamo in mano, è stato un peccato perderla all'ultimo momento. Adesso abbiamo il derby e ci restano obiettivi importanti, come campionato e Coppa Italia".