Champions, ecco la squadra ideale: Madrid ha il monopolio

Il rigore decisivo di CR7 nella finale di S.Siro ha consegnato l''undecima' coppa al Real e ha fatto calare il sipario sulla Champions 2016. Finiti i festeggiamenti dei Blancos, gli osservatori tecnici della Uefa hanno stilato la rosa dei 18 top player di questa edizione, sancendo il dominio delle due squadre di Madrid : 12 giocatori su 18 (6 per parte) giocano nella capitale spagnola, 3 nel Barcellona, 2 nel Bayern e uno nel Psg.

Dopo i 5 "italiani" nominati lo scorso anno (Buffon, Chiellini, Pirlo, Marchisio e Morata) quando la Juve fu sconfitta 3-1 dal Barcellona nella finale di Berlino, quest'anno in lista non c'è nessun giocatore del nostro campionato, nemmeno Buffon, che probabilmente lo avrebbe meritato.

I portieri sono Oblak (Atletico Madrid), che ha subito solo 8 gol ma ha deluso durante i rigori decisivi, e Manuel Neuer (Bayern Monaco). La linea difensiva è composta dai colchoneros Godin e Juanfran, che ha fallito il rigore decisivo ma ha giocato una stagione super, dalle merengues Marcelo e Sergio Ramos, in gol a Milano, e da Thiago Silva (Psg), che ha Milano ha giocato per tre stagioni.

Tantissima la qualità a centrocampo, dove Iniesta (Barcellona) è l'unico "intruso" tra Gabi e Koke dell'Atletico e Kroos e Modric del Real campione. In attacco si scioglie il trio delle meraviglie del Barcellona, che vede presenti solo Messi e Suarez insieme a Robert Lewandowski (Bayern), Antoine Griezmann (Atletico, presente nonostante il rigore calciato sulla traversa in finale), Gareth Bale e Cristiano Ronaldo.

La domanda sorge spontanea: chi ci va in panchina?