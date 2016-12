Champions: De Bruyne beffa il Siviglia, 2-1 Manchester City al 92'

Il miglior Siviglia visto in questa Champions esce sconfitto 2-1 dall'Etihad Stadium contro i padroni di casa del Manchester City . A firmare la più clamorosa delle beffe è una rete di De Bruyne al 92' che completa così la rimonta Citizens al termine di un incontro a lungo dominato dagli spagnoli. In vanataggio con Konoplyanka , il Siviglia si fa raggiungere dall'autorete di Rami . Nel finale la rete del nazionale belga che condanna gli andalusi.

Pellegrini manda in campo la coppia d'attacco composta da Sterling e Bony con Navas e De Bruyne sugli esterni e Fernandinho-Touré in mezzo al campo. Emery risponde con il 4-2-3-1: spazio a Vitolo, Banega e Knoplyanka alle spalle di Gameiro. La prima grande occasione è degli andalusi con Konoplyanka che colpisce il palo direttamente su punizione, poi Hart si supera su Krychowiak. Al 30' è proprio Konoplyanka a portare in vantaggio il Siviglia con un destro di prima intenzione su assist al bacio di Vitolo.

Il City non ci sta e raggiunge il pari al 37' quando, al termine di un'azione confusa in area, Bony sbaglia il tiro ma la palla viene deviata in porta dallo sfortunato ex milanista Rami. Le squadre vanno negli spogliatoi sull'1-1. Gli ospiti dominano la ripresa e Kron Dehli sfiora il gol con un gran destro al 75' che lambisce il palo. In pieno recupero, però, arriva la beffa per i ragazzi di Emery: De Bruyne si porta il pallone sul sinistro dopo aver superato due avversari e trova la rete del decisivo sorpasso.

Il City conquista così 3 punti preziosi e sale al secondo posto del Girone D a quota 6, meno 1 dalla Juve capolista. Il Siviglia resta fermo a 3. Fra due settimane le squadre si affronteranno a campi invertiti.