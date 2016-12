Champions, Dani Alves supera l'eliminazione travestendosi come la sua ragazza

Dopo un'eliminazione bruciante come quella in Champions, ognuno ha il proprio modo di elaborare la sconfitta. Nel caso di Dani Alves, prevale l'autoironia, come ha mostrato su Instagram. Il laterale del Barcellona ha indossato la parrucca, imitando look e voce della fidanzata Joana Sanz, lanciando questo messaggio: "Voglio dire al mio fidanzato triste che è solo una partita di calcio, la vita va avanti, ti amo!"