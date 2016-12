Champions, Cska-Roma 1-1: Totti illude, poi la beffa di Berezutski

13:37 - Pareggio dal forte sapore beffardo per la Roma nella quinta giornata del Gruppo E di Champions League. A Mosca, i giallorossi di Garcia sono stati raggiunti sull'1-1 dal Cska Mosca al 93' con un gollonzo da cross di Berezutski. Il vantaggio della Roma era stato siglato da Totti con un grande punizione al 43'. Con questo pareggio il discorso ottavi di finale è rinviato all'ultima partita contro il Manchester City all'Olimpico.

LA PARTITA

Alla vigilia Rudi Garcia si era dimostrato ben disposto a tornare a casa dalla trasferta russa con un punto in tasca. Il destino, in questo caso chiamato ottavi di finale di Champions League, resta nelle mani dei giallorossi anche dopo l'1-1 contro il Cska, ma lasciare sul campo due punti in questo modo fa male. Il gollonzo al 93' di Berezutski, altro termine è difficile da associare, è inspiegabile e spazza via un'intera partita giocata con diligenza, ordine e intelligenza dalla Roma, a tanto così dal tornare a Fiumicino con un piede e mezzo tra le migliori sedici d'Europa in un girone di ferro. Invece no, ci sarà ancora da soffrire nell'ultima giornata del Gruppo E per un maledetto cross beffardo. Chi è causa del suo mal però, piange se stesso.

Se sul campo il Cska non ha rubato nulla dopo un secondo tempo all'attacco, la squadra di Garcia tornerà sull'aereo appesantita nell'anima. Due le grandi occasioni di chiudere la partita gettate al vento nella ripresa, ma incredibilmente superficiale il modo di gestire il pallone negli ultimissimi istanti di gara. Il pacchetto regalo consegnato da Berezutski al 93' è pesantissimo, ma è stato confezionato dalla retroguardia giallorossa incapace di far girare il pallone con tranquillità fino al fischio finale, cadendo goffamente su una sfera lanciata in area in maniera innocua. Il pasticcio lo confezionano De Sanctis e i suoi difensori, ma un esame di coscienza toccherà a tutti da Strootman, colui che ha perso palla a metà campo, in giù.

Un vero peccato perché la Roma per tutto l'arco del match aveva controllato il ritmo e il gioco, concedendo un paio di contropiedi a Doumbia, ma dando l'impressione di gestire la palla con naturalezza in attesa dell'imbucata giusta. Episodio arrivato al 43' con una giocata personale di Florenzi, bravo a conquistarsi dribblando tutti la punizione che Totti scaglia all'incrocio dei pali per lo 0-1 fondamentale. Anche nella ripresa, quando il Cska ha alzato per forza di cose il ritmo, la difesa di Garcia - con Manolas e Astori su tutti - ha sempre respinto le velleità di Musa e compagni consegnando a De Sanctis il minimo indispensabile in porta, affidandosi alle ripartenze. E proprio qui stanno i rimpianti, impersonificati da Nainggolan e Ljajic. Al 60' il belga si divora il raddoppio a tu per tu con Akinfeev che è bravissimo invece all'80' a negare la gioia del gol a Ljajic deviando con i tacchetti il sinistro del serbo. Un segnale, forse, ma ciò che resta è la classifica. La Roma resta padrona del proprio destino, ma col Manchester City all'Olimpico toccherà una battaglia gladiatoria.



LE PAGELLE

Florenzi 7 - Da centrocampista ad attaccante esterno fino a trovarlo terzino nel match più importante di questo inizio stagione. Il rendimento non cambia, anzi, si è disimpegnato alla grande entrando anche nell'azione del gol. Anche in copertura nessuna sbavatura.

Akinfeev 7 - I suoi tacchetti hanno tenuto in vita l'intera squadra e se alla fine il pareggio è arrivato è anche in parte merito suo. A Roma avrebbero voluto vedere la disastrosa versione mondiale.

Strootman 5 - Il gol non è direttamente colpa sua, ma il modo in cui perde un pallone in attacco a trenta secondi dalla fine e senza pressione è da sottolineare più volte con la matita rossa. Forse un azzardo buttarlo nella mischia così.

Manolas-Astori 6,5 - Praticamente perfetti per più di novanta minuti, cadono nel trappolone finale. Ciò non toglie che hanno mostrato la solita sicurezza là dietro limitando al minimo Doumbia e Dzagoev.



IL TABELLINO

CSKA MOSCA-ROMA 1-1

Cska Mosca (4-2-3-1): Akinfeev 7; Mario Fernandes 6,5, V. Berezutski 6,5, Ignashevich 6, Schennikov 6; Natcho 6,5, Cauna 6 (19' st Milanov 6); Dzagoev 6,5, Musa 6 (35' st Tosic 6,5), Eremenko 6,5; Doumbia 6. A disp.: Chepchugov, Nababkin, Efremov, Chernov, Vitinho. All.: Slutsky 6.

Roma (4-3-3): De Sanctis 5; Florenzi 7, Manolas 6,5, Astori 6,5, Holebas 6, Keita 6, De Rossi 6, Nainggolan 6,5 (38' st Strootman 5); Gervinho 5,5 (32' st Iturbe 6), Totti 6,5, Ljajic 5,5 (40' st Pjanic sv). A disp.: Skorupski, Cole, Somma, Destro. All.: Garcia 6.

Arbitro: Brych (Ger)

Marcatori: 43' Totti (R), 48' st Berezutski (C)

Ammoniti: Berezutski, Dzagoev, Schennikov (C)

Espulsi: nessuno