Champions: coraggio Roma, col Real serve un miracolo. Le formazioni ufficiali

La qualificazione è quasi utopia ma provarci è un obbligo per la Roma che stasera (calcio d'inizio alle 20.45) fa visita al Real Madrid nel ritorno degli ottavi di Champions. Ai giallorossi serve la partita perfetta per ribaltare lo 0-2 rimediato all'Olimpico all'andata (Blancos a segno con Ronaldo e Jesé). Spalletti carica i suoi (" Non andiamo al Bernabeu per perdere, chi la pensa così non gioca ") e vara un 4-2-3-1 con Dzeko punta avanzata.

A Spalletti e alla Roma l'impresa di eliminare agli ottavi di finale di Champions il club di Florentino Perez è giù riuscito una volta: era la stagione 2007-08 e, dopo la vittoria per 2-1 in rimonta all'Olimpico, i giallorossi espugnarono con lo stesso risultato il Bernabeu grazie alle reti di Taddei e Vucinic. Stavolta, però, per accedere ai quarti servirà segnare almeno tre reti senza subirne nemmeno una: difficilissimo, specialmente dopo il 7-1 rifilato pochi giorni fa nella Liga dalla squadra di Zidane al malcapitato Celta Vigo (con Ronaldo autore di un poker). La Roma arriva però da un periodo d'oro in campionato: dove sono stati capaci di inanellare sette vittorie consecutive, l'ultima in ordine cronologico il roboante 4-1 all'Olimpico contro la Fiorentina che è valso il terzo posto solitario. In questa stagione solo una squadra è riuscita a vincere in goleada al Bernabeu: è successo lo scorso 21 novembre quando il Barcellona umiliò le merengues con un clamoroso 4-0. Alla Roma il compito di imitare i blaugrana dell'ex Luis Enrique.