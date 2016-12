Champions: coraggio Juventus, è la notte della verità. Lichtsteiner titolare nel 4-3-1-2

La Juve è prima in classifica nel Girone D con 7 punti, frutto di due vittorie contro City e Siviglia e un pareggio a reti bianche proprio contro il 'Gladbach che quindici giorni fa allo Stadium riuscì a bloccare le fonti di gioco bianconere e portò a casa uno 0-0. Resta quello l'unico punto dei tedeschi in tre gare: per il resto la squadra di Lucien Favre ha collezionato due sconfitte, anche se quella in casa contro il City non è stata certo meritata.



Grossa sorpresa nella formazione della Juve, con Lichtsteiner che partirà titolare 40 giorni dopo l'intervento di ablazione per un'aritmia cardiaca benigna. Lo svizzero agirà da terzino destro nella difesa a quattro con Bonucci, Chiellini ed Evra. A centrocampo Sturaro, Pogba e Marchisio con Hernanes trequartista dietro Dybala e Morata.



Solo due i precedenti tra Borussia Moenchengladbach e Juventus: nella stagione 1975-76 la fortissima squadra tedesca, vincitrice della Coppa Uefa l'anno prima, eliminò la Juve agli ottavi di Coppa dei Campioni. L'andata a Dusseldorf terminò 2-0 per i tedeschi con reti di Jupp Heynckes e del futuro Pallone d'oro Allan Simonsen. A Torino finì invece 2-2, con i gol di Gori e Bettega pareggiati da Danner e dallo stesso Simonsen.