Champions, con Milik il Napoli rimonta la Dinamo: 2-1

LA PARTITADopo due stagioni di purgatorio in Europa League e oltre 1.000 giorni d'assenza, il Napoli torna a riassaporare la fase a gironi del più importante torneo continentale e comincia il suo cammino da Kiev, casa della Dinamo di Yarmolenko. L'ultima immagine dei partenopei sul palcoscenico più importante è quella di Gonzalo Higuain in lacrime per la clamorosa eliminazione di 3 anni fa, quando i ragazzi di Benitez conquistarono 12 punti ma furono eliminati da Arsenal e Borussia Dortmund per la differenza gol. Una beffa incredibile. Ora il Pipita non c'è più, ha trascinato gli azzurri in Champions con i suoi 36 gol nello scorso campionato, ma poi ha indossato i panni del traditore e si è trasferito alla Juve. Al suo posto c'è Milik, che Sarri schiera nel tridente insieme a Callejon e Mertens.



Gli Azzurri pagano subito un po' l'emozione e dopo nemmeno un minuto la Dinamo va vicina al vantaggio: Albiol sbaglia l'appoggio, Sydorchuk ci prova da centrocampo e per poco non sorprende Reina che si salva in angolo. Gli ucraini provano a mettere pressione agli uomini di Sarri, molto più bravi quando chiamati ad attaccare piuttosto che a difendere. E al 26' i padroni di casa passano: in tre stanno a guardare Yarmolenko pennellare un delizioso cross in area, la torre di Tsygankov trova impreparato Hysaj e Garmash fa secco Reina. Il Napoli barcolla quando Hamsik sbaglia ingenuamente a centrocampo innescando il contropiede di Yarmolenko, ma Albiol è provvidenziale in chiusura. Scampato il pericolo si accende la stella di Milik: al 36' il polacco anticipa Vida e di testa trova la traiettoria beffarda che sorprende Shovkovskiy (bello l'assist di Ghoulam). Non contento si ripete 11' dopo, in pieno recupero, trovando un gol che fa ancora più male alla squadra di Rebrov. Questa volta il cross arriva da destra con Callejon, il piccoletto Mertens salta più in alto di Makarenko, Khacheridi salva sulla linea di porta, ma l'ex Ajax ancora di testa fa secco uno Shovkovskiy tutt'altro che impeccabile.



Il gol pesa come un macigno su gambe e morale degli ucraini, che al rientro in campo non riescono più a mettere sotto pressione i ragazzi di Sarri. Anzi è il Napoli a sfiorare il tris con Mertens, ma il destro del belga colpisce in pieno il palo. La strada già in salita per la Dinano lo diventa ancora di più a 20' dalla fine, quando Sydorchuk simula maldestramente in area: Collum non può far altro che sventolargli in faccia il secondo cartellino giallo e buttarlo fuori. A questo punto l'errore di Milik e compagni è quello di non chiudere la gara, anche se dietro tengono senza troppi patemi. Ma in Europa basta davvero poco per subire la beffa. Ben per Sarri che non succede e allora il tecnico può festeggiare nel migliore dei modi il suo debutto a 57 anni in Champions League. Il pareggio in extremis del Besiktas sul campo del Benfica, regala agli azzurri il primo posto solitario nel gruppo B. E chi ben comincia si sa che è a metà dell'opera...