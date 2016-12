Champions: City-Real, notte di stelle sognando Milano

LA PROGRAMMAZIONE TVMartedì 26 e mercoledì 27 aprile 2016 si torna in campo con l’andata delle semifinali della “Uefa Champions League”, in assoluto la più prestigiosa competizione per club, di cui Premium detiene i diritti di trasmissione in esclusiva assoluta per questa e per le prossime due edizioni. • Offerta Pay: Premium garantirà una copertura totale della manifestazione e trasmetterà in diretta e in alta definizione tutte le partite in programma fino alla finale. Ogni martedì e mercoledì di coppa, le sfide saranno introdotte dallo studio “Premium Champions”, condotto da Sandro Sabatini. Tra gli ospiti, Paolo Rossi, Ciro Ferrara e Federico Balzaretti confermati nella squadra di opinionisti Premium Sport capitanata da Arrigo Sacchi. Graziano Cesari si occuperà della moviola, mentre in postazione touchscreen, per tutte le curiosità dal web, ci sarà Giorgia Rossi. Nel post partita, interviste e commenti a caldo con i protagonisti dei match. Inoltre, tutte le sfide e la “Diretta Champions”, con i gol e gli highlights live da tutti i campi, saranno visibili anche in streaming grazie a Premium Play e Premium Online. • Offerta Free: per ogni turno di Champions sarà garantita la visione in chiaro e in alta definizione di una partita. In occasione dell’andata delle semifinali, martedì 26 aprile Canale 5 trasmetterà il match tra Manchester City e Real Madrid. Sfida che sarà visibile anche in live streaming su www.sportmediaset.it e sull’app Sportmediaset (gratuita per tutti i sistemi operativi). Infine, gli appassionati potranno interagire in qualsiasi momento con gli ospiti in studio e fare domande ai protagonisti delle partite scrivendo agli account ufficiali Facebook, Twitter e Instagram di PremiumSportHD o con l’hashtag #premiumchampions.



A seguire la programmazione di martedì 26 aprile:

Manchester City-Real Madrid in diretta alle ore 20.45 su Canale 5 HD e Premium Sport HD

Telecronaca: Pierluigi Pardo.

Commento tecnico: Roberto Cravero

Bordo campo: Irma D’Alessandro, Carlo Landoni



A seguire la programmazione di mercoledì 27 aprile:

Atletico Madrid-Bayern Monaco in diretta alle ore 20.45 su Premium Sport HD

Telecronaca: Sandro Piccinini.

Commento tecnico: Antonio Di Gennaro

Bordo campo: Francesca Benvenuti, Angiolo Radice