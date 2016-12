Champions, City-Real Madrid 0-0: Hart salva i Citizens

LA PARTITAL'occasione epocale di scrivere un nuovo capitolo di una storia tutta nuova in chiave Champions per il Manchester City da una parte, l'ulteriore sequel della saga Real dall'altra. L'andata della semifinale prometteva scintille ma a conti fatti gli unici a vincere sono stati i tifosi dell'Etihad Stadium, bellissimi e carichissimi tanto all'immediata vigilia con "Hey Jude" e scenografie a tutto stadio quando durante i match. Per Pellegrini e Zidane, invece, tasche piene di rimpianti per un confronto che vede tutto ancora in discussione.



Il Manchester City però sa di aver sprecato un'occasione enorme per far male agli ex Galacticos arrivati in Inghilterra con un Cristiano Ronaldo acciaccato e costretto al forfait dopo l'infortunio col Getafe. Non solo. Dopo l'intervallo e un primo tempo intenso, equilibrato e assolutamente privo di giocate spettacolari, il Real e Zidane hanno dovuto fare a meno anche di Benzema sostituito da Jesé. In questo scenario i Citizens non hanno saputo trovare giocate offensive degne di nota fino all'extratime né col 4-2-3-1 della casa né col 4-4-2 offensivo impostato da Pellegrini dopo l'infortunio di Silva sostituito da Iheanacho. Per Keylor Navas una serata praticamente da protagonista con i guantoni sporcati solo al 93' su una punizione di De Bruyne. Non male per essere una semifinale di Champions.



Il Real Madrid invece torna in Spagna con i borsoni pieni di rimpianti per le occasioni sprecate negli ultimi venti minuti di partita, quando Bale è salito in cattedra decidendo di dare un tono accettabile a una sfida così importante. A svegliare tutti ci ha pensato Jesé, di testa, non certo la specialità della casa, dopo una sgroppata di Carvajal sulla destra. A respingere lo spagnolo è stata la traversa, poi ci ha pensato Joe Hart che prima su Casemiro di piede e poi su Pepe ha eretto un muro invalicabile che ha respinto al mittente l'avversario con due miracoli che sono valsi lo 0-0 in trasferta. Il migliore dei peggiori risultati, si dice. Tra una settimana, forse con un Cristiano Ronaldo in più, il verdetto.