Champions: City e Atletico, serata di massima allerta europea

Il Manchester City vuole bissare l'accesso ai quarti di finale centrati per la prima lo scorso anno ma per la squadra di Guardiola non sarà una passeggiata perchè il Monaco, primo in Ligue 1, ha vinto il proprio girone nella prima fase e, nonostante l'1-1 di venerdì scorso sul campo del Bastia, è una squadra che non perde dallo scorso 18 dicembre. I Citizens, secondi in Premier a -8 dal Chelsea, vengono dallo scialbo 0-0 contro l'Huddersfield Town in FA Cup ma potranno contare sul talento e l'esperienza dei vari Aguero, De Bruyne e Silva, anche se mancherà il fenomeno brasiliano Gabriel Jesus, infortunato. Dall'altra parte, con gente esperta come Glik e il bomber Falcao, occhi puntati sui baby Lemar, Bernardo Silva, Bakayoko e Kylian Mbappè, 18 anni e già 7 gol. Non ci sono precedenti tra le due squadre ma il City lo scorso anno ha fatto fuori nei quarti il Paris Saint Germain mentre il Monaco sa come si vince in Inghilterra dato che quest'anno ha vinto a Wembley 2-1 contro il Tottenham. Bayer Leverkusen e Atletico Madrid si ritrovano di fronte due anni dopo: nel 2014-15 i Colchoneros passarono il turno soltanto ai rigori al Calderon in virtù dell'1-0 per le 'Aspirine' in Germania, e dell'1-0 per gli spagnoli a Madrid. Le due squadre si sono incontrate anche nel 2010 in Europa League nella fase a gironi e le due gare finirono in parità entrambe, 1-1. Si annuncia quindi una sfida equilibrata tra due formazioni in un buon momento dato che gli uomini di Simeone vengono da tre vittorie mentre quelli di Schmidt da due successi. L'Atletico, vice campione d'Europa, va a caccia della nona qualificazione ai quarti anche se si presenta senza Tiago, Godin e Juanfran ed è reduce da tre sconfitte di fila in Germania; il Leverkusen, che non può contare sul talento del turco Calhanoglu, squalificato, non è mai riuscita ad arrivare ai quarti con questo formato della Champions e soprattutto ha perso gli ultimi sei doppi confronti con squadre spagnole.