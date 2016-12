Champions: cinquina Atletico, in gol anche Cerci

23:56 - Nel girone della Juve l'Atletico Madrid non sbaglia e sale in testa al gruppo A di Champions a quota 6 punti, in compagnia dell'Olympiacos. E' cinquina per gli uomini di Simeone contro gli svedesi del Malmoe. I gol tutti nella ripresa, al 48' Koke, raddoppia Mandzukic al 61' il tris lo firma Griezmann al 63', serve il poker Godin all'88' e chiude i conti il sinistro di Cerci nel recupero. L'Arsenal vince in rimonta per 2-1 contro l'Anderlecht.

Al Vicente Calderon non c'è partita, troppo forte l'Atletico per gli svedesi del Malmoe, anche se i gol arrivano tutti nella ripresa. Simeone concede anche un quarto d'ora a Cerci, l'ex granata si fa trovare pronto e firma il gol del 5-0 finale: prima colpisce il palo, poi riprende il pallone e insacca con un sinistro all'angolino. Nel gruppo B, dietro al Real Madrid a punteggio pieno, c'è un terzetto formato da Liverpool, Ludogorets e Basilea, tutte a 3 punti. Un gol di Minev al 90' regala la vittoria ai bulgari contro gli svizzeri. Il Bayer Leverkusen s'impone 2-0 sullo Zenit e si prende la testa solitaria del gruppo C a quota 6 punti. Per i tedeschi la rete del vantaggio la segna l'ex Inter Donati con un bel tiro da fuori aerea che trova l'angolino. L'altro match Monaco-Benfica termina 0-0. I francesi sono a quota 5 punti, i russi a 4 e i portoghesi chiudono con 1. Il gruppo D vede il Borussia Dortmund dominatore a quota 9 punti, al secondo posto c'è l'Arsenal con 6, la squadra di Wenger vince in rimonta contro l'Anderlecht per 2-1, Najar porta in vantaggio i belgi, poi pareggia Gibbs e chiude i conti Podolski al 90'. Anderlecht e Galatasaray occupano l'ultima posizione con solo un punto.