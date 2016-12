Champions: c'è Psg-City, Ibra vuole sognare ancora

Paris Saint Germain e Manchester City sono le protagoniste di uno dei quarti più attesi ma allo stesso tempo meno "nobili". Il Psg nella sua storia ha infatti raggiunto solo una volta le semifinali (nel 1995, eliminato dal Milan), il City è addirittura all'esordio assoluto tra le prime otto d'Europa. Nella parata di stelle pronte a sfilare al Parco dei Principi, la più luminosa è ancora una volta quella di Zlatan Ibrahimovic: lo svedese, che ha preso per mano la squadra agli ottavi contro il Chelsea dimostrandosi finalmente decisivo in un match a eliminazione diretta, sarà supportato da Di Maria e Cavani in un match che inevitabilmente la formazione di Blanc dovrà giocare all'attacco. Il City si presenta a Parigi senza Sterling e Kompany ma ritrova De Bruyne. In dubbio Hart, pronto Caballero. Le due squadre si presentano all'appuntamento forti di un poker in campionato: il Psg ha battuto 4-1 il Nizza in Ligue 1, il City ha vinto 4-0 in Premier League sul campo del Bournemouth.



Ha il morale alle stelle anche il Real Madrid di Zidane che sabato sera ha battuto 2-1 il Barcellona al Camp Nou vincendo il Clasico in rimonta e in dieci contro undici: ora i Blancos sperano di ipotecare la semifinale di Champions già dalla sfida d'andata a Wolfsburg. Zidane nell'occasione schiera i migliori undici con il tridente Bale-Benzema-Ronaldo pronto a scatenarsi là davanti. Il Wolfsburg di Dieter Hecking, dal canto suo, si aggrappa alla vena del tandem Draxler-Schurrle e si prepara a una delle partite più importanti della sua storia. L'obiettivo minimo dei tedeschi è tenere aperto il discorso qualificazione fino al match di ritorno del Bernabeu.