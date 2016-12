Champions: Borussia M'Gladbach, Schubert "Giocheremo senza paura"

"Giocheremo con coraggio, senza paura". Parola del tecnico del Borussia Moenchengladbach Andrè Schubert alla vigilia della sfida di Champions contro la Juve . "Siamo pronti alla sfida alla finalista della scorsa edizione della Coppe - ha aggiunto - Abbiamo recuperato giocatori importanti e vogliamo giocarci la partita fino in fondo nel fantastico stadio bianconero". Anche il difensore Fabian Johnson ostenta fiducia. "Non giocheremo per difenderci".

"Noi e la Juve siamo nella stessa competizione, abbiamo recuperato giocatori importanti, quindi ce la giocheremo - ha proseguito Schubert - Entrambe non abbiamo iniziato bene la stagione, sarà una partita interessante. Cercheremo di giocare con sicurezza, allegria, senza paura, e cercheremo di goderci questo momento. Non c'è nessun segreto per questo nostro successo, lavoriamo molto concentrati, cerchiamo di ribaltare in fretta l'azione, pressiamo molto alto e recuperiamo molto alto la palla: questi sono i fondamentali. Cerchiamo di acquisire fiducia partita dopo partita, sono felice che la situazione si sia raddrizzata". Fabian Johnson svela il piano partita: "Dobbiamo giocare con coraggio come nelle ultime partite, spingendoci in avanti. Non vogliamo difenderci ma vogliamo fare la partita, tenendo la squadra alta. Cercheremo di creare le nostre occasioni come abbiamo fatto contro il City".