Champions, Bonucci: "Ringrazio Guardiola ma la mia Juve può batterlo"

Manca ancora una ventina di giorni a Bayern Monaco-Juventus di Champions League , ma Leonardo Bonucci è già carico: "Nella ripresa abbiamo dimostrato che sono battibili, certo non va ripetuta la prestazione del primo tempo ma l' impresa è fattibile". Dopo il match, Guardiola ha fatto i complimenti al difensore bianconero: "Lo ringrazio ma voglio batterlo a casa sua, noi ci crediamo perché ci sentiamo forti".

L'analisi di Bonucci nell'intervista a Premium Sport: "La partita di martedì ci lascia la consapevolezza di poter fare qualcosa di importante nel ritorno, ma solo se affronteremo i tedeschi con grande umiltà e rispetto perché anche loro, nonostante le difficoltà, sono difficili da battere. L'impresa è possibile perché abbiamo dimostrato nel secondo tempo che credendoci si può andare avanti".

Poi, sul match di ritorno: "Servirà una Juve diversa, soprattutto da quella del primo tempo. Loro sono un passo avanti perché gli basterà non subire gol per passare, ma noi ci crediamo, perché siamo una squadra forte". Infine, sulla crescita europea: "Negli ultimi anni abbiamo centrato gli ottavi, una semifinale di Europa League, la finale di Champions...Diciamo che la Juventus in Europa è tornata".