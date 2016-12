Champions, "Bild" contro la Lazio: "Scandalo razzismo all'Olimpico"

"Tanto che l'arbitro Jonas Eriksson è stato costretto a far fare un annuncio dallo speaker con l'invito a non proseguire con questo tipo di cori, altrimenti la partita sarebbe stata sospesa", ha spiegato. Cosa che in realtà non è vera visto che la Uefa ha soltanto chiesto alla Lazio di spiegare l'accaduto a fine partita e la stessa società di Lotito ha fatto sapere di non aver ricevuto comunicazioni in merito all'episodio. Bild, oltretutto, si è dimenticata come i cori siano stati subito zittiti dai presenti.