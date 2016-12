Champions: Besiktas-Dinamo Kiev, pari deludente

Dopo il pareggio nel finale a Lisbona col Benfica il Besiktas va a caccia del successo nell'esordio casalingo in Champions alla Vodafone Arena: di fronte la Dinamo Kiev, battuta a domicilio dal Napoli al debutto nel girone B. I turchi creano qualche chance ma non concretizzano e allora serve una magia di Ricardo Quaresma per sbloccare il match al 29': il 'Trivela' ex Inter firma l'1-0 con uno splendido calcio di punizione di destro ad aggirare la barriera e a mandare la sfera nell'angolino. A metà ripresa Rebrov si gioca la carta Tsygankov e il 18enne talento risponde presente: punizione da destra di Rybalka, palla profonda sul secondo palo dove si inserisce proprio Tsygankov che insacca di sinistro. Il Besiktas si gioca le carte Tosun e Inler ma l'ultima chance è per la Dinamo Kiev: il tiro di Yarmolenko all'87' è debole e centrale. Finisce 1-1 ad Istanbul, un risultato che porta i turchi a 2 e la Dinamo Kiev a 1 col Benfica, battuto dal Napoli a punteggio pieno con 6 punti.