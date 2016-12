21 aprile 2015 Champions: Bayern-Porto 6-1, lezione di calcio dei bavaresi Con un primo tempo perfetto, i bavaresi ribaltano l'1-3 dell'andata. A segno Thiago Alcantara, Boateng, Lewandowski (2), Mueller e Xabi Alonso. Di Martinez il gol della bandiera portoghese di ANDREA GHISLANDI Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:42 - Dopo l'1-3 dell'andata, al Bayern Monaco riesce l'impresa, batte 6-1 il Porto e si qualifica per le semifinali di Champions League. All'Allianz Arena 1° tempo perfetto dei bavaresi, che danno una lezione di calcio ai lusitani. Apre Thiago Alcantara (14'), raddoppia Boateng (22'), poi c'è gloria anche per Lewandowki (27' e 40') e Mueller (36'). Nella ripresa Porto trova il gol della bandiera con Jackson Martinez (28'). Chiude Xabi Alonso (89').

LA PARTITA

Uno spettacolo da stropicciarsi gli occhi. Un'autentica lezione di calcio e un chiaro messaggio lanciato alle rivali: questo Bayern Monaco ha le tutte le carte in regola per alzare al cielo la Champions League. La squadra sbiadita e pasticciona di sei giorni fa vista a Oporto, lascia spazio a una squadra stellare che, nonostante le tante e illustri assenze (Robben, Ribery e Alaba su tutte), asfalta il Porto che all'Allianz Arena sperava di coronare un sogno e invece vive 90' da incubo.



L'1-3 del Do Dragao non è risultato facile da ribaltare, anche perché i bavaresi nella loro storia (quattro precedenti) non hanno mai centrato la rimonta dopo aver perso all'andata con due gol di scarto. Ma che la squadra di Guardiola sia lontana parente di quella scesa in campo in Portogallo è chiaro sin dalle prime battute. Dopo aver chiuso il Porto nella propria metà campo, il primo campanello d'allarme per i ragazzi di Lopetegui arriva al 10': Lewandowski manda in profondità Mueller, Fabiano si salva in tuffo, sulla respinta arriva il polacco che prende il palo. Quattro minuto e i tedeschi passano: Bernat va sul fondo e crossa, Thiago Alcantara svetta di testa e batte Fabiano. Lo spagnolo, che all'andata ha segnato il gol della speranza, è che ancora una volta decisivo.



Il Porto è come un pugile suonato alle corde e in 40' viene spazzato via dall'urugano Bayern. Boateng raddoppia di testa al 22' (assist di Badstuber), poi Lewandowski fa tris al 27' al termine di un'azione corale da Playstation (27 passaggi, l'ultimo di Mueller). Nove minuti e Mueller cala il poker, con l'aiuto di una deviazione di Martins Indi e un Fabiano non impeccabile. Ma non è finita perché Lewandoski al 40' fa pokerissimo e chiude nel migliore dei modi un primo tempo perfetto, da far vedere a chiunque ambisca a diventare allenatore (10 tiri a 0 l'eloquente score).



Nella ripresa, come prevedibile, i padroni di casa abbassano i ritmi, ma il Porto ci mette quasi mezzora ad abbozzare una reazione. Al 28' Herrera crossa da destra e Jackson Martinez in posizione dubbia batte Neuer. I portoghesi si svegliano e il colombiano fa venire i brividi a Neuer con un diagonale che si spegne a lato di un soffio. Il gol avrebbe messo paura al Bayern che, scampato il pericolo, sfiora il sesto con Lewandowski e lo trova allo scadere con una punizione perfetta di Xabi Alonso. Lopetegui perde la testa e si fa espellere per proteste. L'amico Guardiola festeggia e ne ha ogni motivo: la squadra vista oggi nel primo tempo non ha rivali non solo in Europa, ma nel mondo intero.

LE PAGELLE

Thiago Alcantara 8 - Dopo mesi di sofferenze fisiche, il centrocampista spagnolo ha ritrovato la condizione per la felicità di Guardiola che stravede per lui. Fantastico.

Lewandowski 7,5 - L'attaccante polacco è il terminale offensivo perfetto per questa squadra.

Bernat 7,5 - Un motorino sulla fascia sinistra. Quaresma e Reyes non lo fermano mai.



Martinez 6 - Nel primo tempo è un fantasma come i compagni, nella ripresa segna il gol della bandiera e fa venire i brividi a Neuer.

Quaresma 4 - Migliore in campo all'andata, all'Allianz Arena il Trivela è tornato quello dell'Inter. Lopetegui gli risparmia il secondo tempo.

Fabiano 4,5 - Difficile fare il portiere in una serata così, ma sul secondo e quarto gol manca di reattività e ha le sue colpe.

IL TABELLINO

BAYERN MONACO-PORTO 6-1

Bayern Monaco (4-3-2-1): Neuer 6; Rafinha 7 (27' st Rode 6), Boateng 7, Badstuber 7, Bernat 7,5; Lahm 7, Xabi Alonso 7, Thiago Alcantara 8 (45' st Dante sv); Götze 6,5 (41' st Weiser sv), Müller 7; Lewandowski 7,5. A disp.: Reina, Schweinsteiger, Pizarro, Gaudino. All.: Guardiola 8.

Porto (4-3-3): Fabiano 4,5; Reyes 4 (33' Ricardo 5), Maicon 4,5, Marcano 4, Martins Indi 4,5; Herrera 6, Casemiro 5,5, Oliver Torres 5; Quaresma 4 (1' st Ruben Neves 5), Martinez 6, Brahimi 4,5 (22' st Evandro 5,5). A disp.: Helton, Quintero, Hernani, Aboubakar. All.: Lopetegui 5.

Arbitro: Atkinson (Inghilterra)

Marcatori: 14' Thiago Alcantara, 22' Boateng, 27' e 40' Lewandowski, 36', Mueller, 28' st Martinez (P), 43' st Xabi Alonso

Ammoniti: Herrera, Martinez, Ricardo, Marcano (P), Badstuber (B)

Espulsi: al 42' st Marcano (P) per doppia ammonizione

Note: 44' st espulso Lopetegui (P) per proteste