Champions: Bayern Monaco senza pietà, Arsenal umiliato

Qualificazione ai quarti in assoluta scioltezza per il Bayern Monaco che, dopo avere battuto 5-1 l'Arsenal all'andata all'Allianz Arena, umilia i Gunners anche a Londra vincendo con lo stesso risultato la sfida di ritorno. Trafitta nel primo tempo da un gol di Walcott, la squadra di Ancelotti si scatena nella ripresa: segnano Lewandowski (rigore), Robben, Douglas Costa e Vidal (doppietta). Arsenal in dieci dal 55' per l'espulsione di Koscielny.