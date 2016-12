Champions: Bayern Monaco facile, cade l'Arsenal

Il Bayern Monaco si sbarazza senza troppi problemi dell'Olympiacos. in Grecia finisce 3-0 per gli uomini di Guardiola. Al 52' Muller apre le marcature con un tiro cross che beffa Jimenez. Nel finale Goetze raddoppia, e quasi a tempo scaduto ancora Muller dal dischetto non sbaglia. Sempre nel gruppo F arriva la sconfitta esterna dell' Arsenal , battuto dalla Dinamo Zagabria per 2-1, reti di Pivaric e Fernandes, Walcott accorcia nel finale.

Il Bayern Monaco non si fa intimorire dal calore del pubblico dello stadio Georgios Karaiskakis. Contro la squadra di Cambiasso i bavaresi dominano dall'inizio alla fine, ma il match lo sbloccano solo nella ripresa, quando Muller al 52' si inventa un tiro-cross che supera Roberto. Il raddoppio arriva solo all'89', è Goetze a siglare il 2-0 con un bel diagonale. A sigillare il risultato ci pensa ancora Muller su calcio di rigore in pieno recupero.



Il Bayern sale così al comando nel gruppo F con tre punti in compagnia della Dinamo Zagabria che davanti al proprio pubblico sgambetta l'Arsenal per 2-1. Pivaric al 24' sblocca il match, poi i Gunners restano in dieci per la doppia ammonizione di Giroud. Al 58' raddoppia Fernandes, Walcott al 79' prova a riaprire la partita, ma è troppo tardi. Nel gruppo H, spettacolo al Mestalla, dove lo Zenit s'impone per 3-2 sui padroni di casa del Valencia.



Splendida doppietta per Hulk (9' e 45'), a cui rispondono Cancelo (55') e Gomes (73'). Il gol partita però lo firma il sogno di mercato (sfumato) del Milan, al 76' è Witsel con un destro a incrociare a trovare l'angolino e a regalare i tre punti allo Zenit. Finisce in parità, 1-1, l'altra partita tra Gent e Lione, Milicevic al 68' risponde a Jallet (58'). Quasi a tempo scaduto Lacazette dal dischetto ha l'opportunità di regalare i tre punti ai francesi, ma Sels para.