Champions: Bayern Monaco, col Porto serve la rimonta

11:23 - Il passaggio del turno è alla portata, ma in pochi a Monaco di Baviera avrebbero pensato di ritrovarsi in questa situazione. Il Bayern ospita il Porto nel ritorno dei quarti di finale di Champions League, costretto alla rimonta dopo il deludente 3-1 incassato al Do Dragao. Ai tedeschi servono due gol per passare in semifinale, ammesso però che non ne subiscano neanche uno: in quel caso la qualificazione si complicherebbe molto per Neuer e compagni.

Servirà una prova diversa da quella versione horror vista in Portogallo. Soprattutto per quanto riguarda la fase difensiva, apparsa disattenta e troppo fragile. Quaresma, doppietta all'andata, è pronto ad approfittarne ancora: d'altronde i lusitani sanno che una partita giocata solo in difesa all'Allianz Arena non è fattibile, soprattutto senza gli squalificati Danilo e Alex Sandro, e l'infortunato Tello.

E Guardiola? Dopo la goleada incassata lo scorso anno col Real rischia un altro clamoroso flop, a maggior ragione andando a vedere la lista degli assenti che conta i vari Alaba, Benatia, Martínez, Robben, Starke e Ribery.

Le probabili formazioni

Bayern Monaco (4-3-2-1): Neuer; Rafinha, Boateng, Badstuber, Bernat; Lahm, Alonso, Thiago Alcantara; Götze, Müller; Lewandowski. Allenatore: Guardiola.

Porto (4-3-3): Fabiano; Ricardo, Maicon, Marcano, Martins Indi; Herrera, Casemiro, Oliver Torres; Quaresma, Martinez, Brahimi. Allenatore: Lopetegui.