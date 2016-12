Champions, Bayern-Juve: l'arbitro sarà Eriksson

Sarà lo svedese Jonas Eriksson l'arbitro di Bayern Monaco-Juventus, ritorno degli ottavi di Champions League in programma mercoledì alle 20.45, a Monaco. Assistenti di linea i connazionali Mathias Klasenius e Daniel Warnmark, arbitri addizionali Stefan Johannesson e Markus Stroembergsson. Per i bianconeri è un incrocio fortunato: Eriksson arbitrò la sfida dello scorso anno in casa del Real, che valse alla squadra di Allegri l'accesso alla finale.