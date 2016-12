Champions: Bayern, col Barcellona serve un miracolo

Serve un miracolo stasera al Bayern Monaco per staccare il biglietto per la finale di Berlino . Dopo il pesante 0-3 incassato al Camp Nou nella semifinale d'andata, la squadra di Pep Guardiola ha bisogno di una vittoria con quattro gol di scarto all'Allianz Arena per eliminare il Barcellona del trio delle meraviglie Messi-Neymar-Suarez. Missione sulla carta impossibile, anche se c'è un precedente che fa venire i brividi ai catalani.

L'ultima volta che i catalani fecero visita al Bayern ne uscirono con le ossa rotte: era il 23 aprile 2013 e la squadra di Heynckes si impose con un clamoroso 4-0 sulla formazione blaugrana all'epoca allenata dal compianto Tito Vilanova. Fu la partita della svolta per i tedeschi che, qualche settimana dopo, avrebbero vinto la Champions battendo in finale il Borussia Dortmund.

Oggi, però, la musica sembra decisamente cambiata: Messi, che due anni fa si presentò alla sfida in non perfette condizioni fisiche, ha risolto praticamente da solo il match d'andata con due gol e un assist. Difficile quindi ipotizzare un crollo così fragoroso del Barça anche se, nelle dichiarazioni della vigilia, Pep Guardiola ha assicurato che lui e la squadra ci credono e ci proveranno. Lo stato di forma delle due squadre, però, lascia ben poche speranze ai tedeschi che hanno perso le ultime quattro partite disputate tra Champions, Bundesliga e Coppa di Germania. Impressionante, invece, il ruolino di marcia di Messi e compagni che hanno vinto 17 delle ultime 18 gare ufficiali.

Le probabili formazioni

Bayern Monaco (4-3-3): Neuer; Rafinha, Benatia, Boateng, Bernat; Lham, Xabi Alonso, Thiago Alcantara; Muller, Lewandowski, Gotze. A disp.: Reina, Dante, Weiser, Rode, Kurt, Schweinsteiger, Pizarro. All.: Guardiola.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Dani Alves, Piqué, Mascherano, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Iniesta; Messi, Suarez, Neymar. A disp.: Bravo, Adriano, Bartra, Montoya, Rafinha, Xavi, Pedro. All.: Guardiola. Arbitro: Clattenburg (Inghilterra).