Champions, Bayer-Lazio: arbitra Velasco Carballo

Sarà lo spagnolo Carlos Velasco Carballo ad arbitrare Bayer Leverkusen-Lazio, gara di ritorno dei playoff di Champions League in programma mercoledì 26 agosto alle 20.45 (diretta Premium Sport). Assistenti saranno Roberto Alonso e Juan Juste, addizionali Jesus Gil Manzano e Varlos del Cerro, quarto uomo Angel Nevado Rodriguez.Velasco Carballo è l'arbitro che ha espulso Piqué in Barcellona-Athletic di Supercoppa spagnola per gli insulti.

44 anni, di Madrid, Velasco Carballo ha incrociato per cinque volte club italiani nelle coppe, mentre in due occasioni ha diretto un match della nazionale azzurra. Il bilancio per quanto riguarda i club è di due vittorie, un pareggio e due sconfitte per le compagini italiane: in due occasioni ha diretto una partita tra una squadra di Serie A e una della Bundesliga. Il 10 aprile 2013 ha diretto Juventus-Bayern Monaco, finita 0-2, mentre il 23 novembre 2013 Borussia-Napoli 3-1.