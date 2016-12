Champions, Barzagli nella squadra ideale dei gironi

Terminata la fase iniziale della Champions League , l' Uefa ha scelto la squadra migliore dopo le sei partite dei gironi. Uno schieramento un po' atipico, con qualche sorpresa e un solo italiano , sia di nazionalità sia considerando Juventus e Roma : è Andrea Barzagli , schierato laterale destro nella difesa a quattro. Il bianconero è in buona compagnia, con gente come Thiago Silva, Sterling, Müller e Cristiano Ronaldo .

Secondo l'Uefa, questa è la formazione migliore di questo inizio di Champions, schierata con il 4-3-3. In porta c'è Trapp (Paris Saint Germain) che rende decisamente meglio in coppa che in Ligue 1, poi linea a quattro con Barzagli, Thiago Silva (Psg), Godin (Atletico Madrid) e Alaba (Bayern Monaco).

Nel centrocampo a tre, un po' troppo sbilanciato offensivamente, ecco Kums del sorprendente Gent con il mago delle punizioni Willian (Chelsea) e Sterling (Manchester City). In attacco niente Messi (che ha saltato tre partite per infortunio) ma Müller (Bayern Monaco), Hulk (3 gol in 4 partite con lo Zenit) e ovviamente il frantuma-record Cristiano Ronaldo (Real Madrid).