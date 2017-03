Champions, Barcellona-Psg 6-1: Sergi Roberto firma l'impresa al 95'

IL TABELLINOBARCELLONA-PSG 0-0 (and. 0-4)

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Mascherano; Piqué, Umtiti, Rafinha; Rakitic, Busquets, Iniesta; Messi, Suarez, Neymar. A disp.: Cillessen, Arda Turan, Alcacer, Jordi Alba, Digne, Sergi Roberto, André Gomes. All.: Luis Enrique

Psg (4-2-3-1): Trapp; Meunier, Marquinhos, Thiago Silva, Kurzawa; Rabiot, Matuidi; Lucas, Verratti, Draxler; Cavani. A disp.: Areola, Kimpembe, Krychowiak, Pastore, Di Maria, Aurier, Ben Arfa. All.: Emery

Arbitro: Aytekin (Germania)

Marcatori: -

Ammoniti: nessuno

Espulsi: nessuno