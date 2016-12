Champions, Barcellona eliminato: la doppietta resta una maledizione

Lo 0-2 subito al Calderon dall' Atletico è costato al Barcellona l'eliminazione dalla Champions League dopo due vittorie e due semifinali. Questa volta la corsa è terminata ai quarti, come nel 2014 e sempre ad opera dei Colchoneros. Una maledizione, quella dei campioni in carica blaugrana, che si somma a quella della Champions League : nessuna squadra da quando ha sostituito la vecchia Coppa Campioni nel 1992 è riuscita a confermare il titolo.

Niente di imprevisto insomma. Pur considerati favoritissimi alla vittoria finale, Messi, Suarez, Neymar e compagni non hanno potuto fare nulla contro la grinta dell'Atletico e la maledizione dei campioni in carica in Champions League. Nelle 24 edizioni della moderna Champions League, trasformata per la prima volta nel 1992, a nessuna squadra è riuscita l'impresa.



Per trovare l'ultima squadra capace di confermarsi sul tetto d'Europa bisogna tornare alla vecchia Coppa Campioni, nel biennio 1988-1990, con il Milan di Sacchi che, battendo Steaua Bucarest e Benfica, non cedette il trono europeo. Andando ancora più indietro troviamo le cinque vittorie consecutive del Real Madrid, le triplette di Ajax e Bayern Monaco e le doppiette di Inter, Liverpool e Nottingham Forest.