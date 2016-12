13 aprile 2016 Champions: Barcellona e Bayern, non sarà una passeggiata Stasera si completa il quadro dei quarti. I catalani a Madrid con lʼAtletico in svantaggio 2-1, i bavaresi sul campo del Benfica che deve ribaltare lo 0-1

Si annuncia un mercoledì di grandi emozioni quello che completerà il quadro dei quarti di finale di Champions League. Barcellona e Bayern sono le favorite per raggiungere Real Madrid e Manchester City in semifinale ma nulla è scontato. I blaugrana partono dal 2-1 di vantaggio ma il Calderon sarà una bolgia e l'Atletico ha le carte in regola per passare. I bavaresi sono a Lisbona: il Benfica sogna di ribaltare lo 0-1 di Monaco.

BARCELLONA NELL'INFERNO DEL CALDERON

Lo stadio Vicente Calderon di Madrid sarà un inferno per il match di ritorno dei quarti tra Atletico e Barcellona. Il quotidiano Sport l'ha ribattezzata: "La madre di tutte le battaglie". All'andata i catalani vinsero 2-1 in rimonta con doppietta di Suarez in undici contro dieci per la contestata espulsione di Fernando Torres, autore del vantaggio. La sfida, che sarà arbitrata dall'italiano Rizzoli, obbliga la formazione di Simeone a vincere: basterà l'1-0 mentre in caso di 2 o più gol subiti, ne serviranno 2 di scarto. I precedenti dicono che l'Atletico Madrid è l'ultima squadra ad aver eliminato il Barcellona nella fase ad eliminazione diretta della Champions League: nel 2013-14, sempre ai quarti, al Camp Nou finì 1-1, con Neymar che rispose a Diego, mentre al Calderon i Colchoneros vinsero 1-0 con gol decisivo di Koke. Le due squadre stanno vivendo momenti differenti. Il Barcellona ha perso due gare di fila in campionato, in casa col Real Madrid nel Clasico e poi a San Sebastian con la Real Sociedad (in mezzo il 2-1 in rimonta all'Atletico in Champions) mentre l'Atletico Madrid viene da due successi, il 5-1 contro il Betis e il 3-1 sul campo dell'Espanyol, che hanno permesso agli uomini di Simeone di portarsi a -3 dai blaugrana capoclassifica.