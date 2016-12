Champions: autorità Real, due schiaffi allo Schalke

17:37 - Non sarà l'1-6 dello scorso anno, ma il Real Madrid può comunque festeggiare. I blancos battono 2-0 a domicilio lo Schalke nell'andata degli ottavi di finale di Champions League e mettono una seria ipoteca sul passaggio del turno. A Gelsenkirchen sblocca il risultato il solito Cristiano Ronaldo nel primo tempo, poi nella ripresa la traversa di Platte spaventa gli uomini di Ancelotti ma nel finale un super gol di Marcelo chiude il match.

E' dunque Carletto ad aggiudicarsi il derby tra tecnici italiani: deve arrendersi Di Matteo, che oltre all'esordiente Wellenreuther tra i pali è costretto a far debuttare in Champions anche il giovane Platte in attacco al posto di Huntelaar che alla mezz'ora va ko. Era stato proprio l'ex Milan a creare il primo vero brivido dell’incontro al 25' con un mancino in diagonale dal limite sul quale Casillas si è dovuto distendere per respingere a lato. Sul ribaltamento di fronte arriva il gol di Cristiano Ronaldo: cross morbido di Carvajal, Wellenreuther esce a metà e CR7 lo anticipa di testa segnando il suo 37.o gol stagionale che rompe un insolito digiuno di un mese. Nel finale di primo tempo il Real tenta l'assedio per chiudere subito la gara ma Wellenreuther si riscatta nel duello col fenomeno portoghese: prima vola su una sua punizione calciata all'incrocio, poi ne ostacola la corsa a rete e lo spinge sul fondo. Si va negli spogliatoi sullo 0-1 e nella ripresa i ritmi sono ben più bassi: ogni tanto si accende Bale, ma non basta per pungere lo Schalke che resta in partita. La tattica di Di Matteo di non scoprirsi e aspettare l'episodio è giusta: peccato per lui che la sventola di Platte al 74' si infranga contro la traversa. Lo stadio si infiamma ma al minuto 79 Marcelo inventa un destro a giro che s'insacca sotto l'incrocio più lontano: adesso sì, la partita è davvero chiusa.