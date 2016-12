Champions: Atletico primo, Galatasaray in Europa League

E' l' Atletico Madrid a vincere il Girone C di Champions League . La squadra di Simeone espugna il campo del Benfica con un 2-1 firmato da Saul Niguez e Vietto (ai padroni di casa non basta la rete di Mitroglou) e chiude in testa al gruppo con 13 punti, contro i 10 dei lusitani. In Europa League ci va il Galatasaray : affannosa la prova dei turchi, che riescono a fermare sull'1-1 l 'Astana in rimonta e salgono a 5 punti, contro i 4 dei kazaki.

Era in palio il primo posto nella sfida del Da Luz tra Benfica e Atletico Madrid. Sono gli spagnoli a prendersi la vetta, restituendo alla squadra di Rui Vitoria il favore dell'andata, quando i lusitani s'imposero 2-1 al Calderon. Saul Niguez apre al 33' con un sinistro preciso su assist illuminante di Vietto, che al 55' si mette in proprio con il tap-in sul cross di Ferreira Carrasco. Al 75' Mitroglou accorcia le distanze e prova a riportare in pista il Benfica, ma la rimonta non riesce. Ospiti primi con 13 punti, padroni di casa secondi a 10.

Galatasaray e Astana si giocavano invece la qualificazione ai sedicesimi di Europa League. Sospiro di sollievo per i turchi, che riescono a mantenere il punto di vantaggio in classifica sui kazaki nonostante una prova opaca e ricca di sofferenze. E' proprio l'Astana a spaventare la Turk Telekom Arena con la rete di Twumasi al 62': l'illusione kazaka dura due minuti, poi Selcuk Inan riporta l'equilibrio e manda i turchi in Europa League. Il Girone C si chiude con il Galatasaray a 5 punti e l'Astana a 4.