Champions, Atletico-Juve: convocato Caceres, Romulo fuori un mese

15:49 - Massimiliano Allegri ha reso nota la lista dei 22 convocati per la trasferta della Juventus in Champions, sul campo dell'Atletico Madrid. Ne fa parte Martin Caceres, che ha recuperato dal fastidio muscolare. Assente invece Romulo, che già saltato la sfida di sabato con l'Atalanta. L'ex centrocampista del Verona - comunica la Juve sul suo sito - "è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per ernia da sport bilaterale". Fuori un mese.

"L'operazione, effettuata dalla dott.ssa Mushaweck in una clinica di Monaco, è stata seguita direttamente dal dott. Andrea Causarano ed è tecnicamente riuscita - fa sapere ancora la Juve a proposito di Romulo -. Il calciatore verrà dimesso nella giornata di domani, ed il tempo di recupero agonistico è previsto di trenta giorni". Ecco, invece, la lista dei convocati: 1 Buffon 3 Chiellini 4 Caceres 5 Ogbonna 6 Pogba 7 Pepe 8 Marchisio 9 Morata 10 Tevez 11 Coman 12 Giovinco 14 Llorente 19 Bonucci 20 Padoin 22 Asamoah 23 Vidal 26 Lichtsteiner 30 Storari 33 Evra 34 Rubinho 37 Pereyra 38 Mattiello.