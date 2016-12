Champions: Atletico fermato dal Psv, finisce 0-0

Non va oltre lo 0-0 l'Atletico Madrid contro il Psv nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Al Philips Stadion va in scena una partita molto tattica, poche le occasioni per sbloccare il match. Le più clamorose capitano sui piedi di Griezmann e Vietto ma è bravissimo il portiere degli olandesi Zoet a dire di no. La squadra di Cocu resta anche in dieci al 68' (doppio giallo a Pereiro) ma si difende con ordine fino al triplice fischio.

Tutto è rimandato alla sfida del Vicente Calderon per stabilire chi tra Atletico e Psv accederà ai quarti di finale. Il match d'andata lascia aperti tutti gli scenari. Gli olandesi, nonostante la squalifica del loro attaccante principe De Jong, non soffrono più di tanto contro gli uomini di Simeone. Il Cholo sceglie l'attacco veloce con Griezmann e Vietto e proprio dai loro piedi arrivano le due più ghiotte occasioni per gli spagnoli, ma il portiere Zoet è attento in entrambe le circostanze. Il Psv, invece, pensa più a difendere che ad offendere e resta anche in dieci a causa dell'espulsione (doppio giallo) di Pereiro al 68'. Nel finale entra anche Torres per l'Atletico, ma l'ex attaccante del Milan nell'unica occasione che gli capita calcia incredibilmente alto da pochi passi dalla porta. Servirà un altro Atletico il prossimo 15 marzo per il passaggio del turno.