Champions, Ancelotti: "Barça non più favorito, dico Bayern"

Carlo Ancelotti ha cambiato idea sulla favorita per la vittoria della Champions League. Il tecnico, che nella prossima stagione sarà alla guida del Bayern Monaco, ha detto ad As: "Fino a una settimana fa tutto il mondo, me compreso, pensava che il Barcellona fosse la favorita, ma dopo il Clasico la squadra ha avuto un calo, mentre il Bayern sta facendo una grande stagione, sono primi in campionato e sono favoriti per andare in semifinale".