Champions, Allegri teme il Monaco: "Sarà un quarto duro"

16:36 - L'urna di Nyon ha sorriso alla Juventus regalandole la doppia sfida contro il Monaco di Jardim ai quarti di finale. Un impegno da non sottovalutare ma non impossibile per gli uomini di Allegri che però predica cautela: "Avremo un quarto di finale duro - ha twittato il tecnico -. Il Monaco è una squadra pericolosa che ha dimostrato la sua forza contro l'Arsenal". Un modo per tenere alta la guardia, consapevole di aver scampato pericoli maggiori.

L'obiettivo del tecnico livornese è chiaro, non far scendere la soglia dell'attenzione dopo la splendida eliminatoria contro il Borussia Dortmund. Se è vero che il Monaco ha eliminato l'Arsenal, infatti, il modo con cui gli inglesi sono stati esclusi dalla Champions League è stato abbastanza sfortunato e forse anche per questo motivo Allegri predica calma. Precedenti illustri non mancano e sottovalutare l'impegno è qualcosa che la Juventus non può permettersi. La semifinale è un obiettivo troppo importante.