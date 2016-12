Champions, Allegri: "Servirà una Juve stellare"

Subito dopo il sorteggio di Champions League che ha accoppiato la Juve al Bayern Monaco per gli ottavi di finale, Max Allegri ha scomodato Star Wars per commentare l'urna amara di Nyon. "Fare o non fare. Non c'è provare. Più che un'EuroJuve servirà una JuveStellare!", ha scritto su Twitter facendo riferimento al Maestro Yoda di Star Wars. Basterà per fermare i panzer tedeschi?