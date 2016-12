Champions, Allegri: "Juve, prenditi il primo posto"

Ultima partita del girone di Champions League per la Juventus , Massimiliano Allegri non vuole cali: "Importantissimo arrivare primi nel girone per evitare Real, Barça e Bayern". I bianconeri andranno a Siviglia con molte assenze: " Non sono preoccupato per gli infortuni ma anche se la formazione sarà obbligata non penso alla partita con la Fiorentina ". Poi sprona Morata : " Deve crescere e diventare uno dei migliori".

Un parere sulla Juve europea?

Abbiamo un punto in più dell'anno scorso, abbiamo fatto più gol, siamo imbattuti in casa ma vorremmo esserlo anche in trasferta, vorrebbe dire arrivare primi nel girone

Gli viene chiesto dell'eliminazione del Real in Coppa del Re per il pasticcio-Cheryshev

Può capitare. Non dovrebbe, ma può capitare

Ti ha sorpreso la Juve di Champions? Giocheranno Rugani e Zaza?

Stiamo continuando il percorso dello scorso anno ma domani è la partita più importante in ottica europea. Rugani non so se giocherà ma tutti stanno crescendo, Zaza compreso. Voglio menzionare Vitale, ci sarà utile in campionato. Merito anche dei "vecchiarelli" della squadra che gli indicano la giusta strada. Ma in campionato siamo ancora indietro, pensiamo solo a noi stessi, è tutto aperto comunque

Vuole proteggere maggiormente Dybala?

E' un giocatore giovane, va protetto come tutti. Ora sta facendo bene, spero possa giocare 50 partite ad ottimo livello ma non è facile. Ha una cattiveria nel fare le cose che accelera i tempi di miglioramento. Anche Morata è importante ma è un giocatore che deve migliorare

Farà una formazione pensando alla Fiorentina?

No, perché il primo posto nel girone è importante: possiamo evitare squadre come Barcellona, Real e Bayern. Poi vogliamo finire imbattuti il girone. In difesa ne ho quattro, vedremo chi giocherà.

E' preoccupato per gli infortuni?

Preoccupato no, portare Mandzukic sarebbe stato un rischio, poteva attaccare l'influenza alla squadra. Evra ha dolore al ginocchio, l'ho lasciato a casa in vista di Firenze. Il recupero di Khedira prosegue bene, Asamoah e Padoin sono fuori dalla lista. Caceres ha bisogno di lavorare, Lemina ha il solito problema al tendine rotuelo.

Che formazione scenderà in campo?

Viste le assenze, sarà abbastanza semplice... vediamo se la indovinate

Prima di Allegri, le parole di Buffon, in conferenza a fianco del tecnico: "Sono contento di come sta andando la difesa. A Siviglia sarà dura perché a livello europeo ha raggiunto risultati quasi impensabili. Possiamo giocarcela con tutti, il primo posto nel girone è un obiettivo che vogliamo davvero". Al capitano bianconero viene chiesto dell'ex Llorente: "Sarà un grande piacere reincontrarlo, con lui abbiamo passato bei momenti e ha lasciato un bel ricordo". Sul recupero in campionato: "C'è ancora tanto terreno da recuperare ma dobbiamo insistere sulla strada intrapresa da un mese".