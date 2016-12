Champions, allarme rientrato per Reus

12:51 - Sospiro di sollievo per il Borussia Dortmund. L'infortunio a Marco Reus, finito ko ieri sera nel match di coppa di Germania contro la Dinamo Dresda, è fortunatamente meno grave del previsto e non dovrebbe compromettere la partecipazione del giocatore al match di Champions contro la Juve. Dai primi controlli medici, si tratterebbe infatti solamente di una contusione che, addirittura, non dovrebbe impedirgli di essere in campo già sabato in Bundes.

Reus si era accasciato a terra dolorante dopo un contrasto con Dennis Erdmann ed era stato immediatamente sostituito da Henrikh Mkhitaryan preoccupando molto Klopp. Immediatamente visitato, al giocatore è stata sostanzialmente diagnosticata una banalissima botta. L'attaccante del Dortmund sarà quindi in campo già sabato ad ad Amburgo a meno che Klopp non decida di lasciarlo a riposo per non rischiare nulla. Quel che conta - anche perché questo si temeva - è che non si sia trattato di un nuovo infortunio alla caviglia.



Già, perché il punto era proprio questo: Reus, uscito dal campo molto preoccupato dopo il contrasto con Erdmann, aveva perso l'ultimo Mondiale proprio per un problema alla caviglia sinistra e, sempre per lo stesso motivo, aveva saltato due mesi di campionato. Di qui il timore che potesse essere interessata proprio l'articolazione. Timore scongiurato, per buona pace della Juve che se lo troverà contro nel match decisivo di Dortmund.