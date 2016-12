Cessione Milan, slitta la decisione di Berlusconi

Un piccolo slittamento, dovuto ovviamente alle condizioni fisiche del presidente Berlusconi e alla necessità di sottoporsi all'operazione al cuore, ma trattativa ancora in corso. E' questo il punto sul Milan e sul futuro del club. Le due parti continuano a lavorare per la definizione degli ultmi punti del corposo contratto che verrà messo sul tavolo del massimo dirigente milanista per la eventuale firma. La decisione finale slitta, come detto, alla fine del mese, tra il 27 e il 30 di giugno, ma i rappresentanti del gruppo cinese, dopo gli auguri di pronta guarigione al presidente, confermano la loro forte la volontà di acquisire il Milan perché, sottolineano, insieme a Silvio Berlusconi lo possano riportare ai massimi livelli.