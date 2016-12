Cessione Milan, si va dopo la metà di agosto

Altre due settimane di tempo per mettere punto altri dettagli della complessa trattativa per la cessione del Milan. Come riferito da Carlo Pellegatti di Premium Sport, filtrano voci di appuntamenti decisivi dopo la metà di agosto, quindi per la fine del prossimo mese. Altro lavoro, dunque, e ancora un po' di attesa per dare tempo alla cordata cinese di risolvere alcuni problemi burocratici relativi al movimento di capitale.