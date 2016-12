Cessione Milan: passi avanti tra Mr Bee e Fininvest

La trattativa tra Bee Taechaubol e il Milan per l'acquisto da parte del broker thailandese del 48% della società rossonera - secondo quanto riporta l'Ansa - ha fatto registrare un passo avanti significativo. A Hong Kong gli emissari di Fininvest, i collaborati di Mr Bee e i rappresentanti delle istituzioni finanziarie coinvolte si sono incontrati per definire il programma dell'operazione che sarebbe in fase avanzata anche se ancora complicata.