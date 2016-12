Cessione Milan, Fininvest smentisce qualsiasi preaccordo

15:32 - Fininvest smentisce le indiscrezioni di Repubblica su un'imminente cessione del 30% delle quote del Milan a un gruppo thailandese in vista di una vendita del club. "Premesso che da parte di vari soggetti è stato mostrato interesse per partnership con Fininvest relative al Milan, smentiamo categoricamente che esistano colloqui di qualche concretezza e preaccordi scritti o 'incontri decisivi' in agenda", si legge in una nota sul sito rossonero.

Arriva dunque a stretto giro di posta la replica del Milan all'articolo di Repubblica in cui si fa riferimento a una trattativa top secret con un importante gruppo thailandese. Nel dettaglio, nell'articolo si parla di un preaccordo per la cessione imminente del 30% delle quote del club e di un'ulteriore trattativa per il controllo totale della società rossonera entro tre anni per una cifra complessiva intorno al miliardo di euro.

IL COMUNICATO DI FININVEST

In relazione a notizie comparse sulla stampa odierna, Fininvest comunica: “Premesso che da parte di vari soggetti è stato mostrato interesse per partnership con Fininvest relative al Milan, Fininvest smentisce categoricamente che esistano colloqui di qualche concretezza e tantomeno preaccordi scritti o 'incontri decisivi' in agenda".